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Çalışkan İçin Tören Düzenlendi ve Uğurlandı

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ATATÜRK’ÜN PORTRESİNİ ÇİZEN SANATÇI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Ders kitaplarında yer alan Atatürk’ün “Gençliğe Hitabe” ve “İstiklal Marşı”nı kaleme alan, ünlü Atatürk portresinin çizeri ve Atatürk’ün imzasını stilize eden Çalışkan için Levent Afet Yolal Camisi’nde bir anma töreni gerçekleştirildi.

CENAZE TÖRENİNE SANAT VE AKADEMİ DÜNYASINDAN İSİMLER KATILDI

Cenazeye, Çalışkan’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat ve akademi dünyasından çok sayıda isim katıldı. 97 yaşında hayata veda eden Çalışkan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Mersin’e uğurlandı.

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