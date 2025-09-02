Haberler

Çalışkan Kardeşlerin Babası Vefat Etti

VEDAT ÇALIŞKAN’IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mili voleybolcular Sıla ve Selin Çalışkan kardeşlerin kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babası Vedat Çalışkan (60), Kocaeli’nin Gebze ilçesinde defnedildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Sıla Çalışkan (28) ve aynı zamanda milli voleybolcu olan kardeşi Selin Çalışkan’ın babası Vedat Çalışkan, dün İstanbul’daki evinde yoğun bir rahatsızlık sonucu hayatını yitirdi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Vedat Çalışkan’ın cenazesi, bugün Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Cenaze törenine Sıla ve Selin Çalışkan’ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri, Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve aile yakınları katıldı. Çalışkan kardeşler, babalarının tabutunun başında duygusal anlar yaşadı. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze namazının ardından Vedat Çalışkan, Pelitli Mezarlığı’na defnedildi.

