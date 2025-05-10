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Çalışma Bakan Yardımcısı Zonguldak’ta Bulundu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Zonguldak’ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Valilikten alınan bilgiye göre, Aydın, Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılandı ve ziyaret programında AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı’nın da yer aldığı bir heyetle birlikte hareket etti.

Heyet, Türkiye’nin ilk modern sosyal güvenlik kuruluşu olan Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı’nın Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) Yayla Konağı Misafirhanesi’nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda, sandığın kurumsal yapısı ile güncel faaliyetleri, üyelerine sağlanan sosyal yardım hizmetleri, mali durumu ve bölge ekonomisine olan katkıları masaya yatırıldı.

Aydın ve beraberindekiler, ziyaretlerinin ardından Zonguldak Maden Müzesi ve TTK Eğitim Ocağı’nı gezdi. Bakan Yardımcısı Aydın ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, müze yetkililerinden kömür madenciliği tarihine dair bilgiler alarak sergileri inceledi.

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