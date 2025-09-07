Haberler

Çalışma Bakanı Işıkhan Aileyi Ziyaret Etti

BAKAN IŞIKHAN’IN ZİYARETİ

Sakarya’da şehit ailesini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aileye ilettiği mektubu okudu. Bir dizi etkinlikte yer almak amacıyla Sakarya’ya gelen Bakan Işıkhan, Şehit Piyade Komando Er Kenan Şentürk’ün ailesiyle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANININ MEKTUBU OKUNDU

Bir süre aileyle sohbet eden Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği “Terörsüz Türkiye” isimli mektubu okudu. Ziyaret sırasında Kur’an tilaveti ve dualar edildi. Bu anlamlı ziyaretin ardından Bakan Işıkhan, aileye Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonundan 5 metre düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.

