Çalışma Bakanı Işıkhan Mersin’de Ziyaretlerde Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mersin’de bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için kente geldi. Bakan Işıkhan’ın programındaki ilk durak Mersin Valiliği oldu. Valilik önünde, Vali Atilla Toros ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan, ardından valilik makamına geçerek Valilik Ziyaret Defteri’ni imzaladı.

VALİ İLE GÖRÜŞME

Vali Toros ve il protokolü ile valilik makamında bir araya gelen Bakan Işıkhan’a, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez de eşlik etti. Bakan Işıkhan, Mersin’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirecek. Ayrıca, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş adamlarıyla bir istişare toplantısına katılacak.