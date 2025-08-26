Çalışma Bakanlığı Zam Oranını Açıkladı

BAKANLIK ZAM ORANLARINI AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hakem Kurulu’nun memur ve memur emeklilerine yönelik zam oranlarını belirledi. Kurul, 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ay için ise yüzde 5, ikinci altı ay için de yüzde 4 zam oranı belirlemiş durumda.

TOPLU SÖZLEŞME DETAYLARI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Memur ve memur emeklilerimizin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında Hakem Kurulu; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam oranı üzerinde karar kılmıştır” denildi.

ÜCRET ARTIRIMLARI

Ayrıca, 1000 TL taban aylığı artışının da gerçekleştiği bilgisi verildi. Paylaşımda, genele ilişkin mali ve sosyal haklarda kabul edilen 65 maddenin “başta kamu görevlilerimiz, kamu emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadesiyle vurgulandı.