Çalışma Genel Müdürü Dr. Mehmet Baş, Toplu Sözleşme süreçlerini değerlendirdi. 8. Dönem Toplu Sözleşme’de 80 milyar kazanım sağlandı. Kazanımlar, tüm memurların faydasına dağıtıldı. Anlaşmalar, etkili bir diyalogla gerçekleşti. 11 hizmet kolunda anlaşma sağlandı. Süreç önemli kazanımlarla sonuçlandı

8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Dr. Mehmet Baş, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Kazanımları genele esas olarak tüm herkesin faydalanabileceği bir şekilde dağıtmaya çalıştık” diyen Baş, bu sürecin yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendirdiğini belirtti. Toplu Sözleşme süreci takvimine göre, 1 Ağustos’ta başlanmış ve 19 Ağustos itibarıyla müzakereler sona ermişti. Kısmi anlaşma ile tamamlanan müzakere sürecinde 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin zam teklifinde bir uzlaşma sağlanamadı.

MÜZAKERE SÜRECİ VE KAZANIMLAR

Dr. Baş, 28 Temmuz’da yapılan bir hazırlık toplantısıyla sürecin başladığını hatırlattı. Bu toplantının, sürecin yol haritasını çizdiğini belirten Baş, 1 Ağustos itibarıyla 8. Dönem Toplu Sözleşme çalışmalarına başladıklarını aktardı. “Yaklaşık bin 048 talep geldi bu dönem. Daha önceki dönemden de kalanları eklediğimizde değerlendirme yapmamız üzere bin 107 talep geldi” ifadesini kullandı. Baş, müzakere sürecinin yaklaşık bir hafta sürdüğünü ve bu süreçte hem hizmet kollarında hem de genel anlamda bazı maddelerde anlaşabildiklerini dile getirdi.

11 HİZMET KOLUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Dr. Baş, 12 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifini sunduğunu hatırlatarak, “En sevindirici, bizi ve sendikalarımızı en çok mutlu eden 11 hizmet kolumuzun tamamında anlaşmayla sonuçlandı” dedi. Ayrıca, bu dönemde şube müdürleri, mühendisler ve veteriner hekimler için 2 bin 223 lira ek hizmet tazminatı eklendiğini belirtti. Genel idare hizmetlerinde çalışanlar için de 887 lira civarında bir artış sağlandığını ifade eden Baş, akademisyenler ve öğretmenler için de öğretim tazminatlarında önemli artışlar elde edildiğini vurguladı.

KAZANIMLARDA DAHA ADİL BİR DAĞILIM AMAÇLANDI

Dr. Baş, 8. Dönem Toplu Sözleşme ile yaklaşık 80 milyar değerinde kazanım sağlandığını ve bu kazanımların dağılımının hizmet kollarına göre farklılık gösterdiğini kaydetti. Sürecin sosyal diyalog çerçevesinde gerçekleştiğini beliren Baş, “Hizmet kollarındaki üye sayıları farklılık gösteriyor. Biz genele esas olarak tüm herkesin faydalanabileceği bir şekilde adaletli olarak dağıtmaya çalıştık” diye konuştu.

HUKUKİ SÜREÇ VE HAKEM HEYETİ

Uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşmelerin Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne gittiğini aktaran Baş, “Yetkili konfederasyonun müracaatı oluyor. Hakeme üç gün içerisinde bu müracaat tamamlanıyor” dedi. Baş, her iki tarafın da başvurmaması durumunda sürecin bütçe kanununa gideceğini ve hakeme başvurulmadığı takdirde bütçe görüşmeleri sırasında verilen oransal artışların yasalaşacağını belirtti. “Hakeme başvuru süreci hala devam ediyor, Ağustos ayının 22’si son tarih” diyerek memur sendikalarının hakem heyetine başvuracağı noktasında beklentinin sürdüğünü ifade etti.