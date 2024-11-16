Çalışma Hayatı Buluşmaları Programı Rize’de

DÜZENLENEN PROGRAMDA ÇALIŞMA HAYATI TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELİNDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” isimli etkinlikte, şehir merkezinde bulunan bir restoranda çeşitli il ve ilçeleri ziyaret ederek çalışma hayatı temsilcileriyle buluşmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Işıkhan, bu görüşmelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde kalkınma hedeflerine ulaşmada Karadenizlilerin gösterdiği çalışkanlık, azim ve mücadeleci karakterin büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

İş hayatı ve sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinin, bağımsız bir kalkınma sürecinin temel unsurlarından biri olduğunu dile getiren Işıkhan, “Hedefimiz, yerli ve milli unsurlar temelinde bağımsız bir kalkınma sürecini gerçekleştirmek” şeklinde konuştu. Bu amaca ulaşmanın en önemli yollarından birinin sağlam bir çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemi olduğuna vurgu yaptı.