Çalışma Süreleri Kısalacak Mı? Bakan Işıkhan Açıklamalarda Bulundu

ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KISALMASI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Çalışma sürelerinin kısalması konusundaki talepler, iş verimliliği ve çalışan memnuniyeti açısından birçok olumlu etki yaratacağı yönünde tartışmalara yol açıyor. Ancak işverenler, sürenin kısaltılmasının verimliliği olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’deki milyonlarca kamu ve özel sektör çalışanını direkt ilgilendiren bu konu hakkında Beyaz TV’ye açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞANLAR YENİ MODELLERİ BEKLİYOR

Bakan Işıkhan, yeni nesil çalışma şeklinin tatil süresinin uzatılmasını kapsayıp kapsamayacağı yönündeki bir soruya verdiği yanıtında, “Bizim ifade etmek istediğimiz yeni nesil çalışma modelleri bunun ötesinde bir şey. Biz, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmadan, üretmeden ve katma değer yaratmadan yanayız. Çalışma saatiyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiğinde, sosyal paydaşlarımızla yaptığımız tüm toplantılarda ifade ettiğimiz konu bu; güçlü bir ekonomi oluşturabilmek için daha fazla çalışmamız ve daha fazla üretim yapmamız gerekiyor” dedi.

YENİ İŞ MODELİ HIZ KAZANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş hayatında yeni çalışma modelinin yaygınlaşacağını belirterek, “İstihdamı artırmamızın en önemli araçlarından biri, yeni nesil çalışma modelleri olacak. Part-time çalışma, saat başı çalışma gibi kısmi çalışma yöntemleri önemli konular arasında” şeklinde konuştu.