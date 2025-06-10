Çalışma Teklifini Ranieri Reddetti

ITALYA MİLLİ TAKIMI’NDA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri’nin, İtalya Milli Futbol Takımı’na teknik direktör olma teklifini reddettiği bildiriliyor. “Gök-mavililer”de istenilen başarıyı elde edilememesi nedeniyle görevden alınan teknik direktör Luciano Spalletti’nin yerine yeni bir arayış sürmekte. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Spalletti’den boşalan görev için öncelikli olarak Ranieri’yi düşündü fakat olumsuz bir yanıt aldı.

RANIERİ’DEN OLUMSUZ YANIT

La Gazzetta dello Sport’ta yayımlanan habere göre, 73 yaşındaki deneyimli teknik adam, “Başkan Gravina’ya çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Bu büyük bir onur, bunu ciddi şekilde düşündüm ve sonunda Roma için çalışmayı sürdürmeye karar verdim. Friedkin ailesi de bana milli takımla ilgili alacağım her karara tam destek verdiler ancak bu karar sadece benimdir.” şeklinde ifade etti. Ranieri’nin olumsuz yanıt vermesinin ardından Gravina’nın alternatif isimlere yöneldiği belirtiliyor.

KARMAŞA VE ALTERNATİF İSİMLER

Claudio Ranieri, geçtiğimiz sezonun ortasında alt sıralardan aldığı Roma’yı ligde 5. sıraya taşımıştı. La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport’ta çıkan haberlere göre, Ranieri’nin federasyonun teklifini geri çevirmesiyle birlikte milli takım teknik direktörünün kim olacağı noktasında “kaos” ve “daha önce hiç yaşanmamış bir kriz” yaşanıyor. Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr’ı çalıştıran Stefano Pioli’nin adı da yeniden gündeme gelirken, 2006 yılında Dünya Kupası’nı kazanan İtalya Milli Takım kaptanı Fabio Cannavaro’nun da isimleri geçiyor. Ayrıca, 2023 yılında milli takımdaki görevini bırakan ve şu an boşta olan Roberto Mancini’nin de tekrar dönme ihtimali konuşuluyor.

SPALLETTİ’YE VEDA MAÇI GALİBİYETLE

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’na Norveç karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetle başlayan İtalya Milli Takımı, başındaki teknik direktör Luciano Spalletti’nin performansı üzerine tartışmalar yaşandı. Spalletti, Moldova maçı sonrasında görevinden ayrılacağını açıklamıştı. “Gök-mavililer”, dün Moldova’yı 2-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Spalletti, 2023 yılının eylül ayından bu yana görevde olduğu İtalya Milli Takımı ile çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.