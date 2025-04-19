Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Açıklama Yaptı

İLERLEME VE SENDİKAL HAKLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “1 Mayıs’ı resmi tatil ilan eden, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıran, sendikal örgütlenmeyi teşvik eden, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını geliştiren, güvenceli çalışma ve nitelikli kamu hizmetlerinden devrim niteliğinde değişiklikler yapan bir ülkeyi, çalışma hayatı bakımından kötü ülkeler arasında saymak büyük haksızlıktır” dedi.

KONGREDEKİ KATILIM VE AÇIKLAMALAR

Vedat Işıkhan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi’ne katılım gösterdi. 41 ülkeden gelen 50 konfederasyon ve 200 sendikacı ile gerçekleşen kongrede, dijital çağ ile birlikte değerlerin değişimi konusunu ele aldı. Bakan Işıkhan, “Emek, alın teri, üretim ve sosyal adalet gibi tüm insanlığın ortak değeri olan bu kavramlar; insanlık tarihinde uluslararası sınırların da üzerinde müstesna bir yer teşkil etmektedir” şeklinde konuştu.

SENDİKALAŞMANIN ARTARAK GÜÇLENMESİ

Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak için önemli çabalar sarf ettiklerini söyleyen Işıkhan, “Bu mücadelemiz neticesinde sendikalı kamu personel sayımız 2002’de 650 binken bugün 2,3 milyona yükselmiştir. Kamuda sendikalaşma oranı da 2002’de yüzde 50’den bugün yüzde 75,2’ye yükselmiş durumda” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca memurlara toplu sözleşme hakkını anayasal güvence altına aldıklarını ve mali haklarda önemli ilerlemeler sağladıklarını belirtti.

ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLERE ELEŞTİRİ

Türkiye’nin son 23 yılda sendikal hak ve özgürlüklerde önemli reformlar gerçekleştirmesine rağmen bazı uluslararası sendikal örgütlerin olumsuz tutumlarına maruz kaldığını vurgulayan Işıkhan, bu durumu eleştirdi. Özellikle, “Türkiye’nin sendikal haklar konusunda kaydettiği ilerlemeleri göz ardı eden bir anlayış büyük bir haksızlıktır” ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ VE SENDİKALAR ARASINDAKİ KÖPRÜ

Işıkhan, sendikaların her zaman demokrasi ve sosyal hayatın güvencesi olduğuna dikkat çekerek, “Bugün artık sadece önündeki birkaç yılın hesabını yapan değil, önündeki yüzyıllık süreci görüp, hedeflerini buna göre belirleyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız” dedi. Küresel ölçekte emek, sosyal adalet ve hak kavramlarının önemli bir role sahip olduğunu belirten Işıkhan, bu konuda yürütülen çalışmaların süreceğini söyledi.