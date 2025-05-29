Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Açıklama Yaptı

ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN 2025 ÖDEME TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı için ilave tediye ödemelerinin tarihlerini açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiye göre, ilk ödeme 2 Haziran’da gerçekleştirilecek. İkinci ödemenin ise 17 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, ikinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir” ifadelerine yer verildi.