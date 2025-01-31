Çalışmadan Emeklilik Şansı: Proje Detayları ve Şartlar

EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR

Sosyal güvenlik mevzuatımızda emeklilik için belirli şartlar yer alıyor. Emekliliğin en önemli şartlarından biri, prim ödeme yasalarına göre çalışmadan isteğe bağlı sigorta ile tamamlanabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32’sini oluşturuyor. Bu oran içindeki %20, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için, %12 ise genel sağlık sigortası için ayrılıyor.

YENİ PROJENİN AVANTAJLARI

Gençlere erken emeklilik fırsatı sunan ve kadınlar ile gençlere part-time iş imkanı tanıyan bir projenin hayata geçişi planlanıyor. Bu proje altında, 18 yaşını dolduran herkes sosyal güvenceye kavuşarak primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecek. Projeden yararlanabilmek için gereken şartlar neler? İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin, ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekiyor.

PRİM ÖDEME DETAYLARI

İsteğe bağlı sigorta primleri, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32’sidir. 2025 yılı için aylık minimum ödeme miktarı 8.321 TL olarak belirleniyor. Eğer prim ödemeleri aksarsa, isteğe bağlı sigortalı, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödeyebilir.

EVDE ÇALIŞANLAR İÇİN FIRSATLAR

Evde çalışanlar, küçük işler yaparak kazanç sağlayan gençler ve ev kadınları, esnaf muafiyet belgesi alarak primlerini yatırıp hem sağlıktan yararlanabiliyor hem de emeklilik imkanına kavuşabiliyor. Bunun için SGK’ya bir dilekçe vermek yeterli. Yine, primler en düşük brüt asgari ücrete göre ödenecek ve 2025 yılı için bu tutar 8,321 lira 76 kuruş olacak.

İSTİHDAM PROJESİNİN YENİLİKLERİ

Ev kadınları, üniversite öğrencileri ve engellilere yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak. Gençler, sosyal hizmetler, kütüphane, eğitim gibi alanlarda çalışabilecek ve bu çalışma saatleri okulla çakışmayacak şekilde düzenlenecek. Projeye ilk etapta 60 bin genç katılacak ve bu sayı artış gösterecek. Gençlere aylık 15 bin lira ücret ödenecek. Ev kadınları ve çocuk sahibi olup işten ayrılan kadınlara da yarı zamanlı evden çalışma fırsatı sunulacak. Bu proje hakkında daha fazla bilgi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesine göz atabilirsiniz.