Çalışmadan Emeklilik ve 10 Ay İş İmkânı

GENÇLERİN EMEKLİLİK HAKKI

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 18 yaşını dolduran herkes için sosyal güvence imkânı sağlandı. Bu düzenlemeye göre, gençler prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanacak. Uygulama, ev gençlerine de emeklilik fırsatı tanıyor. Ayrıca, gençler ve kadınlar için 15 bin lira harçlıkla part-time iş projesi de başlıyor. Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre emeklilik için bazı şartlar mevcut. En önemli şartlardan biri olan prim ödeme, çalışmadan isteğe bağlı sigorta ile tamamlanabiliyor. Sabah’tan Faruk Erdem’in yazısına göre, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik için ilk adımını atmış oluyor. Gençler bu sayede hem sosyal güvencelere kavuşuyor hem de emeklilik hakkı elde ediyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURUSU

İsteğe bağlı sigortaya başvuranlar arasında Türkiye’de ikâmet edenler ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları yer alıyor. Zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeden, ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlar, emekli olmayanlar ve 18 yaşını dolduran herkes başvurabiliyor. İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikamet ettikleri sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekiyor.

PRİM ÖDEME DETAYLARI

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32’sidir. Bunun yüzde 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si ise genel sağlık sigortası primi olarak ayrılıyor. 2025 yılı için aylık en az ödeme tutarı 8.321 TL olarak belirlenmiş durumda. İsteğe bağlı sigortalılık sona erme talepleri, primin ödendiği gün sonrasından itibaren geçerlilik kazanıyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARI VE UYGULAMALARI

Yalnızca isteğe bağlı sigorta ödeyenler için en az 5.400 gün (15 yıl) prim şartı bulunuyor. Daha önce çalışanlar, eksik primlerini yine isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabiliyor. Evde çalışan küçük işler yapan gençler ve ev kadınları, esnaf muafiyet belgesi alarak primlerini ödeyip hem sağlık hizmetlerinden yararlanırken hem de emeklilik imkânına ulaşabiliyor. Bunun için SGK’ya bir dilekçe vermeleri yeterli. 2025 yılında ödenecek aylık prim tutarı 8.321 lira 76 kuruş olacak.

EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN DURUMU

Bakıcı, temizlikçi gibi ev işlerinde aynı işverenle ayda 10 günden az çalışanlar, primlerini kendi ödeyebiliyor. Emekli olmayı düşünenlerin ödeyeceği aylık prim tutarı, yeni asgari ücretle birlikte 8.451 lira 79 kuruş oldu. Ayrıca, eksik günlerini 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında değerlendiriliyor. Ev işlerinde 10 günden fazla çalışanlar için primler, işverenler tarafından ödeniyor.

İSTİHDAM PROJESİ YENİLİKLERİ

İstihdam projesinde özellikle ev kadınları, üniversite öğrencileri ve engellilere yarı zamanlı iş imkânı sağlanacak. Gençler, sosyal hizmetler, kütüphane ve eğitim gibi alanlarda çalışabilecek. Bu çalışmalar, okulla çakışmayacak şekilde ve en fazla 10 ay sürecek. İlk etapta 60 bin gencin yararlanması planlanıyor ve aylık 15 bin lira ücret ödenecek. Ev kadınlarına ise, çocuk sahibi olduğu için işten ayrılan kadınlara yarı zamanlı evden çalışma imkânı sunulacak.