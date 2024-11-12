“Çalışmalar Devam Edecek: Öcalan Umut Hakkı”

ŞAMIL TAYYAR’IN İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “umut hakkı”ndan faydalanmasıyla ilgili olarak yürütülen bir görüşme sürecinin olumlu sonuçlandığını ileri sürdü. Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu’nun düzenlediği sempozyumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Tunç, “Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz” diyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer siyasi liderlerimiz, Türkiye’nin terörden kurtulmasıyla ilgili önemli açıklamalar yapıyorlar. Terörün her türlüsü bu ülkeden silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birtakım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil” şeklinde konuştu.

CEZAEVİ GÖRÜŞMELERİNE DEĞİNİLMESİ

Bakan Tunç, cezaevlerinde bulunan hükümlülerin yakınlarıyla yapılan görüşmelere de değinerek, “Özellikle kişilerin, cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla nasıl görüşeceği mevzuatımızda zaten bellidir. Bu çerçevede yakınlarıyla görüşmeler gerçekleşiyor. Milletimizin birlik ve beraberliğini, huzurunu bozmaya yönelik 40 yıldan bu yana ülkemizi huzursuz eden PKK terör örgütünü bu ülkeden silip atmak durumundayız” dedi. Tunç, “Bu ülkenin insanları kardeştir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez hiçbir ayrım yapmadan birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirip, iç cephemizi kuvvetlendirerek Türkiye’yi daha güçlü kılmak durumundayız. Bu yöndeki çalışmalara da hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.