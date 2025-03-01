Çalıştayda Hekimlerin Zorlukları Ele Alındı

HEKİMLERİN ZORLUKLARI ÜZERİNE ÇALIŞTAY

Çalıştaya Türkiye’nin dört bir yanında hekimler katıldı. Hekimlerin yaşadığı sıkıntılara ve çalıştayın amacına değinen Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, “Diş hekimleri, aile hekimleri, ikinci ve üçüncü basamak hekimleri çok ağır şartlarda çalışıyor. Bu nedenle sorunları ortaya koymak adına bu çalıştaylar çok önemli. Bildiğimiz sorunları kâğıda döküp görünür hale getiriyoruz ve bunu yetkili mercilere iletmek için elimizde bu çalıştaydan hekim arkadaşlarımızın oluşturduğu veriler oluyor” dedi.

UZMAN HEKİMLERİN SORUNLARI ÖNE ÇIKIYOR

Sahanın asıl yükünü çekenlerin uzman hekimler olduğuna dikkat çeken Balcı, “Problemlerini anlatamayan hem çalışma koşullarının ağırlığı hem de ödemelerdeki dengesizlik nedeniyle yük altında olan ‘Üçüncü basamak’ hekimlerinin sorunları da çalıştayda gündeme alınacak. Hedef gösterilen, mevcut sistemin mağdurları olan ve asıl zorluğu yaşayan hekimlerin, bu sorunları çözmemekle suçlanan kişiler olarak da gösterilmesi bir tükenmişlik sendromu yarattı” ifadelerini kullandı. Çalıştay öncesi yaptıkları anketin sonuçlarına değinen Balcı, “Hekim arkadaşlarımız arasında en yaygın sorunun artık saygı görememek ve tükenmişlik sendromu olduğunu fark ettik. Sağlıkta şiddet çok önemli bir konu” dedi.

TALEPLER DAHA FAZLA GÜNDEME GELECEK

Hekimlerin memnuniyetinin artmasını engelleyen bir sistemin baskı yarattığını vurgulayan Balcı, “Tükenmişlik ve bitkinlik sendromu içinde kalıyorlar. Bu çalıştayın ardından taleplerimizi yetkili mercilere ve Sağlık Bakanlığı’na ileteceğiz. Hekim öz kıyımının son zamanlarda çok arttığını görüyoruz. Zorlu eğitim süreçlerinden geçip mesleklerine hevesle başlamalarına rağmen, çalışma hayatında kolayca vazgeçmeleri dikkat çekici bir konu” şeklinde konuştu.

BİRLEŞİK HEKİM SENDİKASI’NIN DESTEĞİ

Hekim Birliği Sendikası İdare İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çağlar Yıldırım, “30 bin 150 üye ile şu anda her basamaktan hekimin en çok STK olarak temsil edildiği sendikadır. Bu çalıştayda İzmir’de Türkiye’nin dört bir köşesinden ikinci ve üçüncü basamaktaki hekim arkadaşlarımızı misafir ediyoruz. Bunun yanı sıra akademisyenler ve bakanlık temsilcilerini de yanımızda misafir edeceğiz” dedi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TALEPLER SUNULACAK

Yıldırım, “Amacımız Türkiye’deki sağlık sisteminin temelini oluşturan hekimlerin problemlerini ortaya koymak. Bu sorunların da hızla çözülmesini talep edeceğiz. Sorunlar çözüldüğünde, şu anki sağlık sisteminden daha etkili, verimli ve daha çok memnuniyet veren bir sisteme geçileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Yıldırım, özlük haklarında her geçen gün geriye gidildiğini belirterek, “Avrupa standartlarında, kaliteli hizmet vermek ve vatandaşlarımıza en az 10 dakika vakit ayırmak istiyoruz” diye ekledi.

HEKİMLERİN SÜREKLİ MÜCADELESİ

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Diş Hekimi Özgür Öz, “Sendikamız hekimlerin mevcut yaşadığı sorunlara çare bulmak için sürekli uğraşan bir sendikadır. Aile hekimliği, diş hekimleri, depremzede hekim ve şiddet çalıştayları düzenledik. Bugün de uzman hekimlerimize yönelik bir çalıştay yapıyoruz. Çalıştayda hekimlerimiz yaşadığı sorunları raporlaştırıyor, kitaplaştırıyor ve ilgili makamlara iletiyoruz” dedi. Öz, “Bugün çalıştayda branşlara yönelik 8 masamız var, spesifik sorunları tespit etmeye çalışacağız” diye belirtti.