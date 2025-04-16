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Çam Ağacından Düşen Adam Hayatını Kaybetti

HAYVANLAR İÇİN BURÇ OTU TOPLARKEN KAZA GEÇİRDİ

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir adam, hayvanlarına burç otu toplamak amacıyla çıktığı çam ağacından düşerek hayatını kaybetti. Olay, Şeyhçakır köyünde meydana geldi. 65 yaşındaki Bayram Acar, küçükbaş hayvanları için Kozalık mevkiindeki ormanlık alana gitmişti.

EVİNE DÖNMEDİ, ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Akşam saatleri olmasına rağmen Acar’ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu fark ederek aramaya çıkmıştı. Yapılan aramalar sonucunda Acar, burç otu topladığı çam ağacının dibinde cansız olarak bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Acar’ın ağaçtan düşerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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