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Cam Bienali’nde Eserler Sergilendi

DENİZLİ’DE CAM BİENALİ’NE YOĞUN İLGİ

Denizli’de bu yıl sekizinci kez gerçekleştirilen Uluslararası Cam Bienali, cam aksesuarlar, eşyalar ve camdan yapılmış eserlerle zenginleştirilmiş giysileri barındıran bir defile ile ziyaretçilerine kapılarını açtı. Pamukkale Kültür Merkezi’nde 8 Mayıs’ta başlayan bienalde, hem yerli hem de yabancı sanatçılar yeteneklerini gözler önüne seriyor. Camın estetik bir şölene dönüştüğü etkinlikte, “cam elbise” defilesi büyük bir ilgiyle karşılandı.

CAM SANATININ YARATICILIĞI

Defilede 35 sanatçının farklı konseptlerle tasarladığı cam eserler, giysilerin üzerinde adeta hayat buluyor. İzleyiciler, zaman zaman alkışlarıyla defileye destek veriyor. Camdan yapılan aksesuarlar, çeşitli eşyalar, yelekler, maskeler, Kızılderili başlıkları ve camdan oluşturulmuş Adana portakal çiçeği, üzüm salkımı ve şahmeran gibi detaylarla zenginleştirilmiş giysiler sergileniyor. Bu yılki bienal, yarın sona erecek.

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