Çam Fıstığı Hasadı Zor Şartlarda Devam Ediyor

ÇAM FISTIĞI HASAT SEZONU ZOR ŞARTLARDA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin önemli ihracat kalemlerinden biri olan çam fıstığı (Künar) hasat sezonu devam ederken, üreticiler çok zorlu koşullarda çalışıyor. Ekmek parası için metrelerce yüksek çam ağaçlarına demir merdivenler yardımıyla çıkarak emek harcıyorlar. Aydın’ın Koçarlı ilçesi başta olmak üzere il genelinde yaygın olarak üretilen çam fıstığı, ihracat değeri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Ağaçlardan özel tekniklerle düşürülen kozalaklar, fabrikalarda kırılıp, içleri çıkarıldıktan sonra ayıklanıyor. Yaklaşık 100 kilogram kozalaktan ortalama 2 kilogram künar elde edilirken, uzun işlemlerden geçirilen künar, ihraç ürünü haline geliyor.

İŞİN ZORLUĞU VE GÜVENLİKTEKİ RİSKLER

Söke ilçe kırsalında çam fıstığı hasadına devam eden Akın Arıcı, “Atalarımız bizi bu ağaçlara çıkmaya alıştırdı. Çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyiz ve yapacak başka bir işimiz de olmadığından bize zor gelmiyor. Genç nesil maalesef bu işi yapmak istemiyor. Bu işle uğraşanlar da severek yapmıyor, mecbur olduğu için yapıyor. Pandemiden beri her şeyin değeri arttı ama bizim fiyatlar yüz güldürmüyor” diyor. Arıcı, iç künarın kilo fiyatının 1.500 TL civarında seyrettiğini, kabuklu çam fıstığının kilosunun ise 300-350 TL bandında olduğunu belirtiyor. Arıcı ayrıca, “Düşüp ölenler bile oluyor” diyerek yaptıkları işin tehlikelerine dikkat çekiyor.

AĞAÇLARIN KORUNMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Hazine arazilerinde kendilerine tahsis edilen bölge içinde çalışan Arıcı, ağaçların kendileri için öncelikli bir geçim kaynağı olduğunu ve onlara gözü gibi baktıklarını ifade ediyor. “Devlet zamanında köy muhtarlıkları vasıtası ile buraları nüfusa dayalı olarak böldü ve sahiplendirdi. Orman köylüsü bu ormanları korumak zorunda, burası yanarsa ağaçlar yok olur, mahsuller yanar. Burada devletten önce biz varız, buraları koruyoruz ve korumak zorundayız. Bu ağaç yanarsa bizim de emeğimiz kül olur,” diyor.

EŞİNE DESTEĞİ UNUTMUYOR

Eşine hasat döneminde yardımcı olduğunu belirten Dilek Arıcı, “Evleneli 5 yıl oldu ve hayatın yükünü her alanda olduğu gibi burada da paylaşıyoruz. Dökmesi kadar toplaması da zor. Zorluk derecesi işi yaptığınız alana göre değişiyor” şeklinde konuşuyor.

REKOLTE DÜŞÜK, FİYATLAR YÜKSEK

Çam fıstığı rekoltesinin Türkiye genelinde düşük olduğunu belirten toptancı Serkan Karatosun, “Bu yıl Türkiye genelinde rekolte düşük. Marmara’yı bitirdik, orada yaklaşık 7-8 bin ton gibi bir mal aldık. Şimdilerde de kendi bölgemize başladık. Ürünün hasadı zor, işçiliği pahalı. Diğer tarım ürünlerini dikkate alırsak, çam fıstığı fiyatında yüzde 50 bir artış oldu” diyor. Ayrıca, “İç fıstığın kilosu geçen yıl 800 TL civarındaydı, bu yıl ise 1.300 TL civarında. Kozalaklar da kalitesine göre değişiyor. 15 TL’den 35 TL’ye kadar ürün var. Rekoltenin düşük olması iklimsel,” diyerek, Türkiye’nin önümüzdeki dönemlerde kuraklıkla karşılaşacağına dikkat çekiyor.