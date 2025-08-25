Cam Silen Şahıs Trafikte Rahatsızlık Yaratıyor

OLAYIN DETAYLARI

Adana’nın Yüreğir ilçesinde gerçekleşen olayda, Regülatör Köprü ışıklarında trafikte bekleyen araçların camlarını silen bir şahıs, kırmızı ışıkta kendisini görüntüleyen birinin aracının camına sertçe vurup, görüntünün alınmasına tepki gösteriyor. Bu durum, bölgedeki diğer sürücüler tarafından dikkatlice izleniyor.

POLİSİN HAREKETE GEÇİŞİ

Işıkların yeşil yanmasıyla birlikte şahıs olay yerinden uzaklaşıyor. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu durumu ihbar kabul ederek şüphelinin peşine düşmekte gecikmiyor.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Yapılan araştırmalar sonucunda, yakalanan kişinin A.G. olduğu belirleniyor. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, A.G.’yi kısa bir süre içinde yakalamayı başarıyor. Sonrasındaki incelemelerde, A.G.’nin 75 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkıyor. Bu kişi hakkında mala zarar vermekten işlem gerçekleştiriliyor. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, cam silerek vatandaşların huzurunu bozan şahıslara karşı taviz vermeyeceklerini kamuoyuna iletiyor.