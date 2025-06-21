Cam Şişelerde Daha Fazla Mikroplastik Var

ARAŞTIRMA BULGULARI

Cam şişelerde satılan içeceklerde, kapaklardaki boya sebebiyle, plastik şişelere kıyasla 5 ila 50 kat daha fazla mikroplastik bulunuyor. Fransa Gıda Güvenliği Ajansı (ANSES) tarafından yayımlanan bu yeni çalışmada, cam şişelerde yer alan içeceklerin mikroplastik açısından plastik şişelere göre çok daha yüksek seviyede olduğu belirlendi. Su, gazoz, limonata, bira ve şarap gibi içecekleri kapsayan araştırma, cam şişelerde litre başına ortalama 100 mikroplastik parçacığı tespit etti. Bunun yanı sıra, plastik şişelerde ve metal kutularda bu miktarın 5 ila 50 kat daha az olduğu belirlendi.

MIKROPLASTİK KAYNAĞI

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri, tespit edilen mikroplastiklerin kaynağının cam şişenin kendisi değil, genellikle metal kapakların üzerindeki boya olduğu aşikâr. Kapaklardaki boyada bulunan plastik parçacıklarının, depolama esnasında oluşan sürtünme sonucu yüzeye salınarak içeceğe karıştığı tespit edildi. Bu partiküllerin şekli, rengi ve kimyasal yapısı incelendiğinde, kapaklardaki boyayla birebir örtüştüğü görüldü. Araştırmayı yürüten doktora öğrencisi Iseline Chaib, “Bu sonucu beklemiyorduk. Camın daha güvenli olduğunu varsaymıştık ama boyalı kapakların beklenmedik bir kaynak olduğunu gördük” şeklinde açıklama yaptı.

İÇECEKLERDEKİ MİKROPLASTİK YOĞUNLUĞU

Özellikle gazlı içeceklerde mikroplastik yoğunluğu oldukça dikkat çekiyor. Araştırma sonuçlarına göre, gazozda litre başına 30, limonatada 40 ve birada ise 60 mikroplastik parçacığı bulundu. Düz ve maden sularıyla şaraplarda ise mikroplastik oranının çok düşük çıktığı ifade edildi. Cam şişedeki sularda 4.5 parçacık/litre, plastik şişelerde ise 1.6 parçacık/litre tespit edildi. Şaraplarda çok az mikroplastiğe rastlandığı belirtilirken, bunun sebebinin henüz net olmadığı açıklandı.

RİSKİ AZALTMA YÖNTEMLERİ

ANSES, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin henüz kesin olarak belirlenemediğini, ancak içecek üreticilerinin basit temizlik yöntemleriyle bu riski azaltabileceğini açıkladı. Kapakların hava üfleme ve su-alkol karışımıyla temizlenmesinin mikroplastik miktarını yüzde 60 oranında düşürdüğü ifade edildi.