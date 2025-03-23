Çamaşır Makinesi Motoruyla Enerji Dönüşümü Başarısı

İNOVASYON ÇALIŞMALARI

Gaziantep Teknopark’ta inovasyon projeleri yürüten İsmail Ertuğrul Uyasır ve ekibi, çamaşır makinesi motoru kullanarak iki dairenin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak bir cihaz geliştirdi. 2018 yılında bir grup mühendis ile birlikte şirket kuran Uyasır, Gaziantep Üniversitesi Teknopark’ta enerji, havacılık ve hava araçları teknolojisi üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Uyasır liderliğindeki ekip, enerjiyle ilgili projelere odaklanarak tasarruf ve güç artırma üzerine yoğunlaşma kararı aldı.

ENERJİ TASARRUFU VE VERİMLİLİK

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay aldıktan sonra bir yıl süren çalışmayla birlikte, çamaşır makinesi motoru kullanarak şebekeden aldıkları enerjiyi 12 katına çıkaran bir sistem geliştirdi. Uyasır, bu cihazın iki dairenin enerji ihtiyacını karşılayabildiğini belirterek, “Bu cihaz şebekeden 400 vat bir güç çekiyor, 10 kilovata kadar bir güç veriyor. Uzun uğraşlar sonucunda dünyada tek olan bir cihaz meydana geldi” dedi. İsmail Ertuğrul Uyasır, ev elektriğinde yaklaşık yüzde 90’a varan tasarruf sağlanabileceğini ve cihazın Rize’de bir hidroelektrik santraline kurulacağını açıkladı.

CİHAZIN DOĞAYLA UYUMU

Uyasır, geliştirdikleri cihazın yerli ve milli olduğunun altını çizerek, “Bir çamaşır makinesi motorunun döngüsü ile sağladığımız enerji ile 3+1 dairenin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak, gelen enerjiyi 3-4 ampere kadar çıkarabilecek bir cihaz ürettik. Tüm testlerin tamamlandığını ve gerekli makamlardan onay aldıklarını belirtti. Ayrıca, bir evin normalde 5 kilovata kadar güç tükettiğini ve aylık elektrik faturasının yaklaşık 900 TL olduğunu ifade etti. Cihazın kullanılması durumunda bu fatura 100-120 TL arasında düşecek.

GELECEK PLANLARI

Uyasır, cihazın Rize Belediyesi’ne gönderileceğini ve burada hidroelektrik santrallerinde enerjide artırım yapmak amacıyla kullanılacağını ifade etti. “900 kilovat enerji üreten bir hidroelektrik santralinin gücünü biz 4 megavata kadar yükseltebiliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar veriyor. Cihazımız, tamamen yerli ve milli bir ürün olarak her türlü fabrikada, sanayide, tekstilde, teknoloji alanında, evler de dahil olmak üzere elektriğin bulunduğu her yerde kullanılabilir” diyerek sözlerini tamamladı.