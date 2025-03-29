Çamaşır Makinesinin Altında Gizli Tünel Bulundu

GİZLİ TUNELİN KEŞFEDİLMESİ

Rize’de jandarma ekipleri, 4 yıldır aranan bir şüpheliyi dikkatli çalışmaları sayesinde evinin altında bulunan gizli tünelde yakaladı. Olay, Ardeşen ilçesinin Kurtuluş köyünde gerçekleşti. Milli suçlar kapsamında ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit’ suçlarından dolayı 2021 yılından beri firarı olan 51 yaşındaki İ.H. için yarı zamanı boyunca çalışmalar devam etti.

OPERASYONUN DETAYLARI

İ.H.’nin operasyonlara karşı önlemler aldığı, kaçış için gizli bir tünel hazırladığı ve çevresini kameralarla gözlemlediği belirlendi. Jandarmanın dikkatlice yürüttüğü operasyon sırasında İ.H.’nin evinin altındaki gizli tünelden, ağaçlık alana kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Yakalamadan önce tünelin girişini çamaşır makinesinin altında gizlediği ortaya çıktı. Çamaşır makinesi, raylı sistemle kenara kaydırılarak tünele giriş sağlanıyordu.

KAÇAK SİLAHLAR VE YASAKLI YAYINLAR

Yürütülen operasyon sırasında yapılan detaylı aramalarda, İ.H.’nin ikametinin aynı zamanda kaçak silah atölyesi olduğu tespit edildi. Burada, zula olarak adlandırılan saklama yerlerinde gizlenmiş şekilde 7 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 22 adet yarı mamul tabanca gövdesi ile çeşitli tabanca parçaları ve mermiler bulundu. Ayrıca, 2 dizüstü bilgisayar ve 17 yasak yayın kapsamında kitap da ele geçirildi. Tüm bu mücadelelerin sonunda jandarmadan kaçamayan İ.H., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.