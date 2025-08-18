Cambridge Yeni Kelime Ekliyor

YENİ KELİMELERİN EKLENMESİ

Cambridge Sözlüğü, bu yıl 6 binden fazla yeni kelimeyi sözlüğüne dahil edeceğini duyurdu. İngiltere merkezli olan sözlük, sosyal medyada popüler hale gelen “skibidi”, “delulu”, “tradwife” ve “broligarchy” gibi terimleri de içerecek şekilde genişleyecek. Dil programı yöneticisi Colin McIntosh, “İnternet kültürü İngilizceyi değiştiriyor. ‘Skibidi’ ve ‘delulu’ gibi kelimeler yalnızca gelip geçen modalar değil; kalıcı olacaklarını düşünüyoruz.” şeklinde ifade etti.

KELİMELERİN TANIMLARI

Sözlükte yer alan tanıma göre “skibidi”, sosyal medyada yayımlanan viral bir animasyon serisinin yaratıcısı tarafından ortaya atılan, bazen “cool (havalı)” veya “bad (kötü)” anlamına gelebilen ya da tamamen şaka amaçlı, anlamsız şekilde kullanılan bir kelime. “Tradwife” ise “traditional wife (geleneksel eş)” ifadesinin kısaltması olarak tanımlanıyor. Bu terim, ev işleri ve çocuk bakımıyla eşine adanmışlığı savunan muhafazakar kadınları temsil ediyor.

Covid-19 sonrası uzaktan çalışma kültürü, “mouse jiggler” (çalışıyormuş gibi görünmek için farenin hareket etmesini sağlayan cihaz) kelimesinin sözlüğe eklenmesini sağladı. Ayrıca “work spouse”, iş yerinde birbirine güvenen ve destek olan yakın mesai arkadaşlarını tanımlayan bir ifade olarak aktarıldı. “Broligarchy” ise “bro (kanka)” ve “oligarchy (oligarşi)” kelimelerinin birleşiminden türetilen bir terim olarak sözlüğe dahil edildi. Bu kelime, teknoloji sektöründeki Jeff Bezos, Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi zengin ve etkili erkek gruplarını tanımlıyor.

DELULU KELİMESİNİN ANLAMI

“Delulu” kelimesi, “delusional” teriminin kısaltması olarak ifade ediliyor. Gerçek dışı inançlara sahip olmayı tanımlayan bu kelime, ilk kez K-pop hayranlarını küçümsemek amacıyla kullanıldı.