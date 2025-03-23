Camcı Dükkanında Cinayet Şoku Yaşandı

KORKUNÇ BİR OLAY

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkiindeki bir camcı dükkanında korkutucu bir olay yaşandı. Dükkan sahibi ve 4 çocuk babası Alaaddin Yıldız’dan (53) bir süredir haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde dükkanına geldi.

DURUMUN FARKINA VARILDI

Dükkanına giren arkadaşları Yıldız’ı battaniyeyle örtülü, boğazı kesilmiş bir durumda buldu. Arkadaşlarının acil durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Olayla ilgili şüpheli olduğu düşünülen işletme çalışanının yakalanması için çalışmalar sürdürüldü. Cenaze, gerekli otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yıldız’ın komşuları, Alaaddin Yıldız’ın çevresindeki insanlara her zaman iyilik yaptığını ve kimseye zarar vermediğini söylediler. Bu durum, yaşanan olayın daha da üzücü olmasına neden oldu.