Camdan Atılan İlyas Belaiz Öldü

Olayın Gelişimi

Fatih Aksaray’da 15 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde yaşanan olayda, 25 yaşındaki Fas uyruklu İlyas Belaiz, kuzeni W.S ile beraber Şubat ayında İstanbul’a geldi. W.S, ikili için konaklama ayarlamaları konusunda M.D. ve S.S. ile iletişime geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.’yi Aksaray’da bir eve götürdü.

Tartışma ve Fiziksel Şiddet

Aksaray’daki evde M.D., S.S. ve W.S. uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucu etkisi altında olan üç kişi, uyuşturucu kullanmayı reddeden Belaiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Belaiz, darbedilerek camdan atıldı.

Ağır Yaralanma ve Hastane Süreci

Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen, Fas uyruklu İlyas Belaiz kurtarılamadı.

Soruşturma ve Tutuklama

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Binadan çıkan şüphelileri belirleyen polis, kuzeni W.S. ile M.D. ve S.S.’yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.