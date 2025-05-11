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Çamdere Köyü Ortaokulu’nda Anneler Günü

ÖĞRENCİLER ANNELERİ İLE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyü Ortaokulu öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla “Anne seni seviyorum” isimli bir oyun sergiledi. Bu etkinlikte anneler, çocuklarının seslerinden tanımaya çalıştı. Duygusal ve eğlenceli anların yaşandığı bu özel anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEN İSİMLER

Sincik’in Çamdere Köyü Ortaokulu Müdürü Veysi Güneri, öğretmenler Filiz Akkuş ve Mehmet Esen, Anneler Günü için bu anlamlı etkinliği organize etti. Etkinlikte, bazı öğrencilerin anneleri okula davet edilerek “Anne seni seviyorum” oyununu oynadı. Okula gelen anneler, seslenen öğrencilerin arasında kendi çocuklarını bulmaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Duygusal anların yanı sıra zaman zaman komik durumların da yaşandığı etkinlikte, çekilen videonun okulun sayfasında paylaşılmasıyla birlikte video kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Binlerce kişi tarafından paylaşılan video, büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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