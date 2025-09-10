Çameli’nde Elektrik Çarpmasıyla Ölüm Yaşandı

YABAN DOMUZLARINA KARŞI ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TRAJEDİ OLDU

Denizli’nin Çameli ilçesinde, tarlasını yaban domuzlarına karşı korumak amacıyla elektrik hattı çekerken elektrik çarpması sonucu bir adam hayatını kaybetti. Olay, Gökçeyaka Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Yılmaz Kaplan, yaban domuzlarına karşı önlem almak için elektrik hattı döşerken ağır yaralandı.

VATANDAŞLAR HIZLA YARDIMA KOŞTU

Yaralı durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hemen haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahale sonrasında Yılmaz Kaplan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaplan’ın cansız bedeni, otopsi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Yılmaz Kaplan’ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Olayın ardından, Yılmaz Kaplan’ın cenazesi bugün saat 11.00’de Sarıcaova Mezarlığına defnedildi. Bununla birlikte, Yılmaz Kaplan’ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımlayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Belediyemiz personellerinden kıymetli çalışma arkadaşımız Yılmaz Kaplan’ın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Merhum Yılmaz Kaplan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.