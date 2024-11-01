Cami Avlusunda Havaya Ateş Açtı

İSTANBUL’DA CAMİ AVLUSUNDA ATEŞ AÇILDI

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir caminin avlusunda silahla havaya ateş açan bir kişi, olayın hemen ardından bölgeden uzaklaştı. Polis, bu şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızâde Caddesi üzerindeki bir camide gerçekleşti.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

İddiaya göre, cami avlusuna gelen bir şahıs, elindeki silahla havaya ateş açtıktan sonra hızla oradan ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da ölüm durumu yaşanmazken, polis ekipleri kaçan şahsın izini sürüyor.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Camii avlusunda yaşanan bu anlar, güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın cami avlusuna gelerek havaya ateş açtığı ve ardından olay yerinden ayrıldığı net bir şekilde görülebiliyor. Olay üzerine başlatılan incelemenin detayları ilerleyen saatlerde paylaşılacak.