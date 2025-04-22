Cami Duvarları Ve Zemini Zarar Gördü

CAMİYE ZARAR VEREN KAZI DURUMU

Karabük’ün Salmanlar Köyü’nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan kazılar sonucunda caminin duvarları ve zemini zarar gördü. Edinilen bilgilere göre, köy muhtarı Şevki Ünal, eşiyle birlikte Ramazan Bayramı öncesinde mezarlık bölgesindeki camiyi temizlemek için ziyaret etti. İçeri girdiklerinde, namazgah olarak kullanılan alanda tahtaların sökülerek zeminde kazı çalışması yapıldığını fark ettiler.

JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Muhtarın durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olayla ilgili incelemelere başlarken, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Köy muhtarı Şevki Ünal, tamir ettikleri tahtaların 20 gün içerisinde tekrar söküldüğünü açıkladı. Caminin yapılış tarihi hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade eden Ünal, her yıl caminin bir kısmının kazıldığını belirtti. Bu durum, caminin yıkılma tehlikesi taşıdığını düşündürerek tedirginlik yarattıklarını aktardı.