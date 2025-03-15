Cami İçerisinde Ramazan Şenliği Tepki Çekti

RAMAZAN ŞENLİĞİ ŞAŞIRTTI

Aydın’ın Köşk ilçesinde, Müftülük tarafından düzenlenen Ramazan şenliği programı dikkat çekti. Caminin iç mekanını adeta bir oyun parkına çeviren bu yaklaşım, cemaatte hayret ve şaşkınlık yarattı. Cami adabı ve huşunun hiçe sayıldığı bu uygulamada, imamın en kıymetli görevi olan ibadet için geçtiği mihrapta Hacivat ve Karagöz’e yer verildi. Müftülük, 4-6 yaş arası Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik eğlenceli bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. İlçenin geniş bahçeleri ve birçok parkı mevcutken, ibadet için kullanılan caminin seçilmesi dikkat çekti.

CEMİYET TEPKİ GÖSTERDİ

Ramazan ruhunu yaşatma amacıyla düzenlendiği belirtilen etkinlik, cami adabının yok sayılması nedeniyle katılımcılardan tepki topladı. Balonlarla süslenen cami içinde pek çok oyun oynandı. Camiyi ziyaret eden çocukları Nasreddin Hoca karşılarken, mihrap bölümünde Hacivat ve Karagöz gösterisi sergilendi. İbadethanenin Ramazan Şenliği için kullanılmasının uygun olmadığını ifade eden vatandaşlar, Müftülüğün bu uygulamasını desteklemediklerini belirtti.

Cami içinde düzenlenen etkinliğin Ramazan Şenliği olduğunu ifade eden Köşk İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış, “Evlatlarımız hem eğlendiler, hem öğrendiler. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sağlayan daire personeli ve din gönüllüsü hocalarımıza, Kuran Kursu öğreticilerimize ve günün asıl kahramanı evlatlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu. Ramazan ayı içinde caminin içinde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, objektiflere bu şekilde yansıdı.