Cami İçinde Küçük Çocuktan Şaşırtan Hareket

CAMİDEKİ OLAY

Denizli’de, babasıyla camiye giden küçük bir çocuk, namaz kılan yaşlı bir adamın altındaki taburesini çekti. Namaz sırasında taburesi altından çekilen yaşlı adam, aniden yere düştü. Olay, Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi’nde yer alan Şehit Kağan Kandemir Camisinde gerçekleşti.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN OYUNU

Küçük çocuk, babasıyla camiye geldikten sonra cemaat namaza durunca cami içinde kendi başına oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra, namaz kılan cemaate yaklaşan çocuk, tabure ile rükuya eğilen yaşlı adamın taburesini çekti. Yaşlı adam, secde yapmak için tabureye oturmak istediğinde dengesini kaybederek yere düştü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Küçük çocuk, tabureyi çektikten sonra geri çekilip oyun oynamaya devam etti. Yere düşen yaşlı adam ise namazına kaldığı yerden devam etti. Yaşanan bu olay, caminin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.