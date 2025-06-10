Cami İnşaatı İsa Yumlu’yla Tamamlanacak

CAMİNİN TAMAMLANMASINA KATKI SAĞLIYOR

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik’in Tete eyaletinde 12 yıldır maddi yetersizlikler nedeniyle devam eden cami, iş insanı İsa Yumlu’nun desteğiyle tamamlanacak. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından gerçekleştirilen vekalet yoluyla kurban kesimi ve dağıtımı programı çerçevesinde, Diyarbakırlı iş insanı Yumlu, Caunje bölgesindeki Masjid Alkhaleel Camisi’ni ziyaret etti. Yetkililerden bu caminin yapımına 12 yıl önce başlandığını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamadığını öğrenen Yumlu, caminin dışarıda bulunan mescit ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için bağışta bulundu. Yaklaşık 1000 metrekare kapalı alanı bulunan cami, tamamlandığında 1200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir mekan olacak.

BÖLGE HALKINA ÖNEMLİ BİR KATKI

Yumlu, caminin bölge halkı için büyük bir önem taşıdığını belirtti. Caminin imamına eksiklikler için yardım etmek istediklerini söyleyen Yumlu, “Cami inşaatının daha kısa sürede tamamlanması için neler yapılabileceğini sorduk. İhtiyaçları öğrendik ve destek olacağımızı ifade ettik. Bu güzel mabedin tamamlanmasına katkı sağladık” dedi. Caminin imamı, ilk geldiğinde bölgede hiç Müslüman bulunmadığını, yaptığı davet çalışmalarıyla bugün 65’ten fazla ailenin İslam’la tanıştığını aktardı ve bu durumun kendilerini çok etkilediğini vurguladı.

EĞİTİM MERKEZİ OLARAK KULLANILACAK

Masjid Alkhaleel Camisi İmamı Şeyh Muhammed Yusuf, caminin İslam’ın yayılması açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi. “Burası daha önce İslam’la hiç tanışmamış bir bölgeydi. Davet çalışmalarına başladık. İnsanlar yavaş yavaş Müslüman olmaya başladı” diyen Yusuf, caminin sadece bir ibadet yeri olmadığını, aynı zamanda eğitim merkezi olacağını ifade etti. Hafızlık eğitimi verdiklerini belirten Yusuf, “Kendi imkanlarımızla başladık ama maddi sıkıntılar nedeni ile sürekli durmak zorunda kaldık. Türkiye’den gelen kardeşimiz İsa Yumlu’nun desteği ile yeniden inşaata başlayabileceğiz” şeklinde konuştu.