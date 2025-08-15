Cami Önünde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İSVEÇ’İN ÖREBRO KENTİNDEKİ SALDIRI

İsveç’in Örebro şehrinde, cuma namazı sonrası bir caminin dışında gerçekleşen silahlı saldırıda en az iki kişi yaralandı. Yerel saatle 13.45’te cami yakınlarında silah sesleri duyulması üzerine polis, olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk etti. Polisten alınan bilgilere göre, yapılan incelemelerde iki kişinin yaralandığı ve bunun sonucunda cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SALDIRGAN YETİŞİMİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İsveç devlet televizyonu SVT, cuma namazından sonra camiden çıkan bir kişinin vurulduğunu aktardı. Saldırının nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor ve ilgili güvenlik birimleri, kayıplara karışan saldırganı arama çalışmalarını sürdürüyor. Olay sonrası güvenlik önlemleri artırılarak, cemaate yönelik olası tehditler hakkında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.