Cami Yangınında Büyük Hasar Oluştu

YANGINDA CAMİ KÜLE DÖNDÜ

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 60 yıllık cami, elektrik kontağından çıktığı düşünülen bir yangınla tamamen kül oldu. Olay, Akkese Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Aldığı bilgilere göre, Akkese Merkez Camii’nden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

MAHALLE MUHTARI YARDIM İSTEDİ

Mahalle muhtarı Ömer Manav, “Gece saatlerinde uyurken komşumuz aradı ve saat 02.00 sıralarında caminin yandığını, acele gelmemiz gerektiğini söyledi. Geldiğimde cami tamamen alev topu olmuştu. İtfaiye ve yetkililer geldi, camimiz söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı. Şu anda tamamen harabe bir vaziyette. Yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Camimizin yapılmasına 1960 yılında başlanmış, 1967 yılında ise ibadete açılmıştı. O günden bu yana aktif bir şekilde hizmet veriyordu. Kadrolu imamımız var. Devletimizden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

GÖRGÜ TANIKLARI ŞAHİTLİK ETTİ

Yangının çıktığı bölgedeki yakınında yaşayan Gündüz Özyurt, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve “Alevleri gördük ve koşarak geldik. Büyük bir yangın çıkmıştı. İhbar üzerine ekiplerimiz geldi ama camimiz tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Halk olarak elimizden gelen ne varsa yapacağız” açıklamasında bulundu. Öte yandan, caminin 1960 yılında inşaatına başlandığı, 1967 yılında ibadete açıldığı ve o zamandan beri hizmette olduğu bilgisi verildi. Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.