Camide Baba Oğul Mukabele Geleneği

RAMAZAN’DA MUKABELE GELENEĞİ

Erzincan’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Camii’nin İmam Hatibi Hafız Nurullah Kılıçtaş ve oğlu Hafız Muaz Talha Kılıçtaş, Ramazan ayı boyunca mukabele okuyor. 2023 yılında hafızlık eğitimine başlayan küçük hafız Muaz Talha Kılıçtaş, 2024 yılının sonunda hafızlığını tamamlıyor. Bu yıl İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıfa giden 13 yaşındaki Muaz, mukabele sayesinde hafızlığını tekrar ettiğini ifade ediyor.

GENÇ HAFIZIN DÜZENLİ ÇALIŞMALARI

Muaz Talha Kılıçtaş, “Bu sene de Allah’ın izniyle Babamın İmam Hatipliğini yaptığı Fatih Sultan Mehmet Han Camisinde okuyorum. Hafızlığımı tekrar etmiş oluyorum. Haftanın her günü burada bir cüz mukabele okuyorum” şeklinde konuştu. Hafızlığın geleneksel bir uygulama olduğunu ve geçmişten günümüze kadar sürdüğünü belirten genç hafız, Ramazan ayındaki bu etkinliğin önemine vurgu yaptı.

MUKABELEYİ ANLATTI

Fatih Sultan Mehmet Han Cami İmam Hatibi Nurullah Kılıçtaş, mukabele geleneğinin kökenlerini ve günümüzde nasıl gerçekleştirildiğini anlattı. “Cenab-ı Allah idrak ettiğimiz Ramazan ayını İslam alemine ve ülkemize hayırlı eylesin. Camilerimizde mukabele geleneği Peygamberimiz (s.a.v) Cebrail Aleyhi selam ile karşılıklı Kuran-ı Kerim’i okumaları noktasında vuku bulan, Peygamberimizin (s.a.v) en güzel sünnetlerinde biridir. Bunu camilerimizde hafızlığını tamamlamış genç kardeşimiz oğlum Muaz Talha Kılıçtaş okumakta” ifadelerini kullandı. Ayrıca, mukabelenin Kuran okumayı geliştirme ve tecvitteki hataları görme açısından büyük fayda sağladığını kaydetti.

CEMAATİN YORUMU

Mukabenin Ramazan ayı boyunca devam ettiğini belirten cami cemaatinden Fuat Afal da, “Cami İmam Hatibimiz Nurullah hocamız ve oğlu burada ezber okuyorlar bizlerde sürüyoruz. Yanlışlarımızı görüyor, tecvitte öğreniyoruz. Allah Razı olsun” diye konuştu. Bu şekilde, hem dini geleneklerin devamı sağlanıyor hem de genç hafızların bilgileri pekiştiriliyor.