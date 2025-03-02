Camide Elektrik Panosu Yangını Çıktı

CAMİDE YANGIN DURUMU

Batman’da teravih namazı kılındığı sırada camideki elektrik panosunda yangın meydana geldi. Camiyi kaplayan yoğun duman nedeniyle teravih namazı yarıda kaldı. Yangın, camide bulunan cemaat tarafından söndürüldü.

YANGIN ANLARI

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Bahçelievler Camii’nde teravih namazı kılındığı esnada bir yangın oluştu. Yangın sırasında camiyi saran yoğun duman, namazın yarıda kalmasına neden oldu. Nefes alanlarının azalmasına rağmen, cemaat yangın tüpü ile durumu kontrol altına aldı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, içerisi dumanla kaplı olmasına rağmen bazı kişiler namaza devam etti.