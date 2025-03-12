Camide Kalp Krizi Geçen Kişi Vefat Etti

KALP KRİZİ SONUCUNDA CAN KAYBI

Elazığ’da bir kişi, dünkü ikindi namazı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, İzzetpaşa Camisi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, N.K. isimli vatandaş, ikindi namazını kılmak amacıyla camiye geldi. Namazı kılarken aniden rahatsızlanan N.K., yere düşerek bayıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine camiye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, N.K.’nın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. N.K.’nın cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.