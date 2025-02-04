Camide Kick Boks Şampiyonu Yumruklu Saldırı

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Zeytinburnu’ndaki bir camide, eski Dünya Kick Boks Şampiyonu Yavuz Özden, engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol ettiği gerekçesiyle temizlik görevlisi Osman Amaç’ı (38) yumruklayarak darbetti. Bu olay sonucu Amaç’ın çenesi kırıldı ve kısmi yüz felci geçirdi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 22 Ocak’ta saat 18.45 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi’ndeki bir camiide gerçekleşti.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN UYARISI

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Özden caminin tuvaletine girdi. Özden, engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bu durumu gören bir kişi temizlik görevlisi Osman Amaç’ı uyardı. Aile babası olan Amaç, madde bağımlısı birinin kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete yöneldi. Daha sonra Özden’i uyardıktan sonra namaz kılmak için camiye girdi. Namazdan yaklaşık 45 dakika sonra dışarı çıkan Amaç, Özden ile tartışmaya başladı ve saldırıya uğradı.

YUMRUKLU SALDIRI VE YARALANMA

Namaz sonrası dışarı çıkan Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından aniden saldırıya uğradı. Özden, gardını alarak Amaç’ı yumruklayarak darbetmeye başladı. Amaç, ayakkabı çekeceği ile sıyrılmaya çalıştı, fakat Özden onu yere yatırarak darbetmeye devam etti. Camide bulunan diğer kişiler araya girerek, ikiliyi ayırdı.

AMELİYAT SÜRECİ VE ŞİKAYET

Olay sonrası Özden camiden ayrılırken, Osman Amaç çenesinde bir problem olduğunu fark etti ve hastaneye gitti. Burada ameliyat olan Amaç’ın kısmi yüz felci geçirdiği belirlendi. Hastaneden taburcu olduktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan Amaç, “Ben yukarı çıktım, adam kapıları tekmeleyerek dolu mu boş mu diye kontrol ediyordu. Kendisine tekmeyle kontrol edilemeyeceğini söyledim. Tartışma olmadı. Sonraki süreçte kendisine tuvaletin aparlarının kırık olduğunu bildirdim. O belediyeyi aradı ve benimle konuşmak istedi. Sonrasında namaz kılmaya gittim” dedi.

Amaç, bu olayın ardından başladığını ve Özden’in bir anda kendisine saldırdığını, çenesine vurduğunu ifade etti. “Şu an çenemde platin var, 4 gün hastanede yattım, sol tarafım şu an tutmuyor, hissetmiyorum” şeklinde konuştu. Doktorlarının, yüz felci geçirme riskinin olduğunu bildirdiğini de belirtti.