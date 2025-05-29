Camii Bahçesinde Saygısızlık Olayı: Tepki Var

MUĞLA’DA SAYGISIZLIK VAKASI

Muğla’nın Milas ilçesinde, Burgaz Mahallesi’nde yer alan Firuzbey tarafından yaptırılan tarihi Kurşunlu Camii bahçesinde, yerlere atılmış Kur’an-ı Kerim sayfaları ve dini kitaplar bulundu. Bu duruma vatandaşlar büyük bir tepki gösterirken, olayın faillerinin bir an önce tespit edilmesi talep ediliyor.

CAMİ BAHÇESİNDE KAOS

Milas’taki yerel Karyahaber.com’un okuyucularına ulaştırdığı haberde, cami bahçesinde çeşitli dini kitapların, Kur’an-ı Kerim sayfalarının ve dini motifli tabloların parçalanmış ve çöpe atılmış halde olduğu belirtildi. Bu durum mahalle sakinleri tarafından fark edilerek gündeme getirildi.

Kutsal kitapların bu şekilde atılmasının büyük bir saygısızlık olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Büyük bir skandal” olarak nitelendirdikleri bu duruma karşı tepkilerini ortaya koydu. Yerel halk, alanda buldukları küçük bir masaya kitapları koyarak toplama çabasına girdi. Bir vatandaşın, “Bu kitaplar böyle yerlere atılamaz, yazık günah. Yetkililere sesleniyoruz, gelsinler ve bu kitapları toplasınlar” dediği aktarıldı.

SORUMLULARA ULUŞULMALI

Kur’an-ı Kerim sayfalarının ve dini kitapların bilerek yırtılıp atılması üzerine vatandaşlar, “Bu eylemi kim yaptı ve ne amaçla gerçekleştirdi, araştırılmalı. Sorumlular bir an önce bulunmalı” ifadelerini kullandı. Milas İlçe Müftülüğü’nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yok.