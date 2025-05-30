Camii Bahçesinde Saygısızlık: Tepkiler Büyüyor

İLGİ ÇEKİCİ BİR DURUM

Muğla’nın Milas ilçesindeki Burgaz Mahallesi’nde, M.S. 797 yılında Firuzbey tarafından yaptırılan tarihi Kurşunlu Camii’nin bahçesinde, yerlere atılmış ve çöpe bırakılmış Kur’an-ı Kerim sayfalarıyla dini kitaplar tespit edildi. Vatandaşlar, bu kutsal kitaplara karşı gösterilen saygısızlığın sorumlularının bir an önce bulunmasını talep ediyor.

SAÇILMIŞ KUTSAL KİTAPLAR

Milas’taki Karyahaber.com’un okuyucularına aktardığına göre, cami bahçesinde yırtılmış ve çöpe atılmış şekilde birçok Kur’an-ı Kerim sayfası ve dini içerikli kitaplar yer alıyor. Mahalle sakinleri, bu durumu fark ederek yetkililerin dikkatine sundu.

TOPLUMSAL TEPKİ

Vatandaşlar, kutsal kitapların ve dini değerlere sahip materyallerin bu şekilde hor kullanılmasına tepkilerini göstererek durumu “büyük bir saygısızlık” ve “skandal” olarak nitelendirdi. Bazı vatandaşlar, bahçede küçük bir masa bulup kitapları düzenlemeye çalışırken, “Bu kitaplar böyle yerlere atılamaz, yazık günah. Yetkililere sesleniyoruz, gelsinler ve bu kitapları toplasınlar” şeklinde duygularını dile getirdi.

SORUMLULARA ÇAĞRI

Kur’an-ı Kerim sayfalarının ve dini kitapların kasıtlı bir şekilde yırtılıp çöpe atıldığına dikkat çeken vatandaşlar, “Bunun kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığı araştırılmalı, sorumlular bir an önce bulunmalı” diyerek yetkililere çağrıda bulundular. Milas İlçe Müftülüğü, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.