Camilerde Aile Yılı Mesajları Asıldı

AİLE YILI VE RAMAZAN’A ÖZEL HAZIRLIKLAR

2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle ramazan ayının ikinci yarısında camilerde, ailenin önemini vurgulayan çeşitli mesajlarla dolu mahyalar asıldı. Ülke genelindeki camiler, “Aile toplumun temeli”, “Ailemiz geleceğimiz”, “Ailemiz servetimiz”, “Allah’ın rahmeti, peygamberin sünneti, en hayırlınız ailesine iyi davranandır”, “Dünyadaki cennetimiz: Aile” ifadelerinin yer aldığı mahyalarla donatıldı.

BİRLİK VE PAYLAŞIM VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ramazan kadim değerlerimizin ve geleneklerimizin tazelendiği bir iklimdir. Bu mübarek ayda asırlık mahya geleneğimizi, toplumun en kıymetli yapı taşı olan aileye dair mesajlarla buluşturduk. 81 ilimizde Mahyalarımız ‘Aile Toplumun Temelidir’ ve ‘Ailemiz Geleceğimiz’ mesajlarıyla yanıyor. Asırlık güzel geleneğimiz, Aile Yılı vesilesiyle şehirlerimizi olduğu kadar gönüllerimizi de aydınlatsın. Biz büyük bir aileyiz.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bakan Göktaş, ayrıca camilerdeki mahyaların bulunduğu bir videoyu da paylaşımında yer verdi.