CamilerdePeş Peşe Doğalgaz Zehirlenmeleri

DOĞALGAZ SIZINTILARI ARDI ARDINA GELİYOR

Cuma gecesi Sivas’ta bir camide 48 kişinin doğalgaz sızıntısından etkilenmesi sonrasında, aynı olaya benzer bir durum Ankara’da da yaşandı. Doğalgaz sızıntısından etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Sivas ve Ankara’nın ardından gelen bir doğalgaz zehirlenmesi vakası, Kahramanmaraş’ta meydana geldi.

ŞEYMA HATUN CAMİSİ’NDE DOĞALGAZ SIZINTISI

Kayabaşı Mahallesi’ndeki Şeyma Hatun Camisi’nde Ramazan dolayısıyla mukabele için toplanan kadınlar, doğalgaz sobasından sızan gazdan etkilendi. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 1’i çocuk toplam 17 kişi ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu kişilerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.