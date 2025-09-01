Camilla, Adamı Topukla Vurdu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kraliçe Camilla, genç yaşlarda tren yolculuğu sırasında kendisine sarkıntılık yapan bir adamı, ayakkabısının topuğuyla kasık bölgesine vurarak etkisiz hale getirdi. 1960’lı yılların başlarında, henüz genç bir kızken Paddington istasyonuna giden bir trende yolculuk yapıyordu. Yanına oturan bir adam uygunsuz davranışlarda bulunmaya kalkıştı. Soğukkanlı kalan Camilla, panik yapmadan ayakkabısını çıkarıp saldırganın kasık bölgesine sert bir müdahalede bulundu. Tren istasyona vardığında ise tereddüt etmeden bir polis memuruna giderek olayı anlattı.

POLİS MÜDAHALESİ

Camilla’nın durumu olup biteni hızlı bir şekilde polise aktarması, olaya anında müdahale edilmesini sağladı. Kitapta aktarılan bilgilere göre, saldırgan hemen gözaltına alındı. Bu olay, gazeteci Valentine Low’un “Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street” adlı eserinde detaylı bir şekilde ele alınıyor. Kitap, The Times ve Sunday Times tarafından yayımlandı.

BORIS JOHNSON’A ANLATIMI

Camilla, bu durumu 2008 yılında dönemin Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’a da anlattı. Johnson’ın iletişim direktörü Guto Harri, Camilla’nın o gün yaşadıklarını şu şekilde aktardı: “Trende yanımda oturan adam elini bana doğru uzatmaya başlamıştı. Ben de annemin öğrettiğini yaptım: Ayakkabımı çıkarıp topuğuyla kasıklarına vurdum.” Harri, Camilla’nın istasyona ulaştığında çekinmeden polise gidip şikâyette bulunduğunu ve saldırganın derhal tutuklandığını belirtti.

KADINLARA DESTEK

Yıllar geçtikten sonra Camilla, Boris Johnson’un açılışını yaptığı üç tecavüz kriz merkezinden ikisine bizzat katılarak kadınlara destek olmayı sürdürdü. Bu durum, onun şiddet mağdurlarına yönelik duyarlılığını ve toplumsal konulara olan katkısını gösteriyor.