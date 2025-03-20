Camiye Gelen Çocuklara Gizli Harçlık Sürprizi

ÇOCUKLARA HEDIYE SÜRPRİZİ

Aksaray’ın Eskil ilçesinde, teravih namazı için camiye gelen çocuklar, namaz sırasında ayakkabılarının içinde bulunan harçlıkla sevindi. AK Parti Eskil Gençlik Kolları Başkanı Veyis Atlar ve gençlik kolları üyeleri, Eşmekaya Kayacık ve Eskil Hacı Ömer Gür Camilerinde teravih namazı esnasında, çocukların ayakkabılarının içerisine gizlice harçlık bıraktı.

ÇOCUKLARIN SEVİNCİ

Namazın tamamlanmasının ardından ayakkabılarını giymek için gelen çocuklar, ayakkabılarının içerisinde buldukları harçlıklar karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. AK Parti Eskil Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Büşra Keskin, bu etkinliğin amacının çocukları namaza alıştırmak ve yüzlerinde gülümseme oluşturmak olduğunu belirterek, “Teravih namazı sırasında ayakkabıların içerisine bir miktar harçlık bıraktık,” diye ekledi.

TEŞEKKÜR MESAJLARI

Teravih namazı kılan çocuklar, namazdan çıktıktan sonra ayakkabılarında para bulmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar, kendilerine yapılan sürpriz için teşekkür ederek bu etkinliğin kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti.