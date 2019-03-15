Camiye kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Yeni Zelanda'da bir camiye kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Yeni Zelanda’da şoke eden bir olay meydana geldi. Mescid-i Noor Camii’ne silahlı bir saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Saldırı anını internet üzerinden de canlı yayınlayan şahıslar otomatik silahlarla dehşet saçtı. İlk bilgilere göre ölü sayısının 30 yaralı sayısının ise 50 civarı olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda’da iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıkarken, saldırıda 5 silah kullanıldığı da görülüyor.

Yeni Zelanda’da camiye saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya’da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

5 silahla birlikte yolculuk yapan saldırgan, bir yandan da müzik dinlerken görülüyor.

Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde yorumlar da yapılıyor.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor.

Saldırıyı 2 yıl önce planlayan Tarrant’ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.

“Türklere” başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

“Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz’ın Doğu yakasında.”

Ama Boğaz’ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa’ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.

Konstantinopolis’e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak”

Saldırıda 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

İki camideki katliam, Yeni Zelanda tarihinin en kanlı saldırıları oldu.

Ülkede 1990 yılında Aramoana kentindeki saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

NTV