Çamlıca Kulesi, 2,3 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un en yüksek noktası olan Çamlıca Kulesi’nin 4 yıllık süreçte 2,3 milyon ziyaretçi ağırladığını açıkladı. Uraloğlu, 29 Mayıs 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Çamlıca Kulesi’nin, İstanbul’un önemli simgelerinden biri haline geldiğini ifade etti. Lale formunda inşa edilen bu yapının teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getirdiğini vurguladı. Uraloğlu, kulenin teknik özellikleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “Betonarme gövdesi 201 metre, çelik anteni ise 168 metre uzunluğunda olan kule, deniz seviyesinden toplamda 587 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek noktasını oluşturuyor. Yaklaşık 30 bin 150 metrekarelik alanda inşa edilen kulede ileri mühendislik teknikleri uygulandı. 58 metre çapında ve 21 metre derinliğindeki betonarme çekirdek, yapıya sağlam bir temel sunuyor. Kule, 49 kat içeriyor ve seyir terasları, restoranlar ile lounge alanları yer alıyor.”

Ziyaretçilere çeşitli deneyimler sunan Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçilerin, İstanbul’u farklı bir perspektiften keşfetmelerine olanak tanıdığını aktaran Uraloğlu, “Seyir terasında tarihi yarımadanın silueti, Boğaz’ın güzellikleri ve doğal manzaralar bir araya geliyor. Seyyah360 ise ziyaretçileri interaktif bir görsel tura çıkararak Hezarfen Ahmed Çelebi’nin gözünden İstanbul’un kültürel mirasını keşfetme fırsatı sağlıyor.” dedi. Bakan Uraloğlu, 360 derece panoramik manzarası, modern mimarisi ve zengin içerikleriyle Çamlıca Kulesi’nin İstanbul’un yeni cazibe merkezi olduğunu belirtti.

TEKNOLOJİ VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKI

Çamlıca Kulesi’nin yalnızca ziyaretçilere değil, aynı zamanda yayıncılık sektörüne de hizmet ettiğini dile getiren Uraloğlu, “Şu an 100 FM, 16 analog karasal TV ve 15 DAB+ yayını aktif olarak sürdürülüyor. GSM operatörleri, ortak kullanım telsiz sistemleri ve kamu kurumları dahil 25 teknik kiracıya hizmet sağlıyoruz.” bilgisini paylaştı. DAB+ teknolojisinin, başlangıçta 11 olan yayıncı sayısını kısa sürede 15’e çıkardığını belirten Uraloğlu, bu teknolojinin FM sistemlerine oranla daha sağlam bir spektrum yapısı ve geniş kapsama alanı sunduğunu, savunma sanayisi ve pasif radar sistemleri gibi alanlarda yeni fırsatlar ürettiğini kaydetti.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN OLUMSUZ ETKİLERİ AZALTMAK

Bakan Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nin önemli bir katkısını daha vurguladı. “Kaldırılan 33 antenin yaydığı elektromanyetik alan değerini Avrupa standartlarının bile üçte birine düşürerek, bölge sakinlerine daha sağlıklı bir yaşam sunmuş olduk.” dedi. Çamlıca Kulesi ile birlikte bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerlerini 39 volt/metre seviyesinden, Avrupa Birliği için kabul edilebilir eşik değer olan 6 volt/metre seviyesinin de altına, 2,5 volt/metreye indirmeyi başardıklarını belirtti. Bu durumun yaklaşık 15 kat iyileşme sağladığını ifade etti.