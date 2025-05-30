Çamlıca Kulesi Ziyaretçi Sayısı 2,3 Milyon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nin 4 yılda yaklaşık 2,3 milyon ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Mayıs 2021 tarihinde hizmete sunulan bu yapının, İstanbul’un simge yapılarından biri haline geldiğini belirtti. Çamlıca Kulesi’nin, teknoloji ve mimariyi bir arada barındırdığına dikkat çekti.

YANİ İSTANBUL’UN EN YÜKSEK YERİ

Bakan Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nin betonarme gövdesinin 201 metre, çelik anteninin ise 168 metre uzunluğunda olduğunu ifade etti. Kule, deniz seviyesinden toplamda 587 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek noktası olarak öne çıkıyor. Uraloğlu, yaklaşık 30 bin 150 metrekare alana inşa edilen bu yapının, sağlam bir temel oluşturmak amacıyla 58 metre çapında ve 21 metre derinliğinde bir betonarme çekirdek ile güçlendirilmiş olduğunu aktardı. Ayrıca, toplam 49 kattan oluşan kulede çeşitli alanlar yer alıyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN EŞSİZ DENEYİMLER

Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nde ziyaretçilere sunulan deneyimlerin önemine vurgu yaptı. Seyir Terası’nda İstanbul’un tarihi yarımadasının silueti, boğazın güzelliği ve doğal manzaraların bir arada bulunduğunu belirtirken, Seyyah360 uygulamasıyla, ziyaretçilerin interaktif bir tur ile İstanbul’un kültürel mirasını keşfettiğini ifade etti. “Çamlıca Kulesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,3 milyon ziyaretçiyi ağırlamış; 360 derece panoramik manzarası, modern mimarisi ve zengin içerikleriyle İstanbul’un yeni cazibe merkezi olmuştur” dedi.

TEKNOLOJİ VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKI

Çamlıca Kulesi’nin sadece ziyaretçiler için değil, yayıncılık sektörüne de hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, aktif olarak yürütülen 100 FM, 16 analog karasal TV ve 15 DAB+ yayını bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, GSM operatörleri gibi 25 teknik kiracıya da hizmet sağlandığını aktardı. DAB+ teknolojisinin, FM sistemlerine göre daha kararlı bir spektrum yapısı sunduğunu, bu durumun savunma sanayi ve diğer alanlarda yeni fırsatlar oluşturduğunu ifade etti.

ELEKTROMANYETİK ALAN DEĞERLERİNDE İYİLEŞME

Bakan Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nin önemli bir katkısı olarak, kaldırılan 33 antenin yaydığı elektromanyetik alan değerlerinin Avrupa standardının üçte birine indirildiğini açıkladı. “Çamlıca Kulesi sayesinde bölgedeki elektromanyetik alan değeri 39 Volt/metre seviyesinden, Avrupa Birliği için kabul edilebilir eşik değer olan 6 Volt/metre seviyesinin altına, yani 2,5 Volt/metreye indirilmiştir. Bu, yaklaşık 15 kat iyileşme sağlamak demektir” şeklinde konuştu.