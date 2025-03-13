Çamlıca Rampa’da BMW Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

ÜSKÜDAR’DA ALEV ALEV YANGIN

Üsküdar’da D-100 karayolunda bir BMW otomobil, alevler içinde kaldı ve bu durum yolun bir süre kapalı kalmasına yol açtı. Olay, Üsküdar ilçesindeki Çamlıca rampası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde gerçekleşti. O.M. yönetimindeki 34 DT 6161 plakalı BMW, hareket halindeyken motor kısmında yangın çıkmaya başladı. Dumanı hızlıca gören sürücü, aracı durdurarak dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çağrılmasıyla birlikte, olay yerine hızla müdahale edildi. Yangın söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı.