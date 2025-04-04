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Çamlıdere’de Yangın, 4 Ev Zarar Gördü

ÇAMLI DERE’DEKİ YANGINDA ZARAR GÖREN YERLER

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde gerçekleşen yangın sonucunda 4 ev ve 2 samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. Bilgilere göre, bu olay gece saat 03.45 sıralarında Ankara’nın Çamlıdere ilçesine bağlı Çam köyünde meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlere etkin bir şekilde müdahele ederek yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili olarak İlçe Jandarma ekipleri de soruşturma başlattı.

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